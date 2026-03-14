العراق: سقوط طائرتين مسيّرتين غربي بغداد

السبت، 14-03-2026 11:40 م

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الامنية العراقية مساء اليوم السبت، ان طائرتين مسيرتين تم اسقاطهما عقب اعتراضهما من قبل الدفاعات الجوية، غربي العاصمة بغداد.

وبحسب ضابط في شرطة العاصمة بغداد فإن الدفاعات الجوية، اسقطت طائرتين مسيرتين مفخختين، كانتا تستهدفان منشآت حيوية في العاصمة بغداد، لافتا الى انه تم اعتراضهما، ما تسبب بسقوطهما في قضاء ابي غريب غربي العاصمة دون ان خسائر بشرية.

 
 


