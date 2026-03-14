العراق: سقوط طائرتين مسيّرتين غربي بغداد

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الامنية العراقية مساء اليوم السبت، ان طائرتين مسيرتين تم اسقاطهما عقب اعتراضهما من قبل الدفاعات الجوية، غربي العاصمة بغداد.

