العراق: قتيل وجرحى بغارتين جويتين على الأنبار

الوكيل الإخباري- قتل فجر اليوم الثلاثاء، قيادي في الحشد الشعبي العراقي، وأصيب عدد من عناصر الحشد، بغارتين جويتين استهدفت مقرات الحشد في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وبحسب بيان ، فإن قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي"سعد دواي البعيجي"قتل إثر غارة جوية استهدفت مقرّ قيادة عمليات الأنبار في الحشد الشعبي، في محافظة الأنبار.