العراق: قتيل وجرحى بغارتين جويتين على الأنبار

علم العراق
الثلاثاء، 24-03-2026 06:15 ص

الوكيل الإخباري-   قتل فجر اليوم الثلاثاء، قيادي في الحشد الشعبي العراقي، وأصيب عدد من عناصر الحشد، بغارتين جويتين استهدفت مقرات الحشد في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وبحسب بيان ، فإن قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي"سعد دواي البعيجي"قتل إثر غارة جوية استهدفت مقرّ قيادة عمليات الأنبار في الحشد الشعبي، في محافظة الأنبار.


وعلى صعيد متصل، أعلن الحشد الشعبي، إصابة اثنين من عناصره، اثر قصف جوي في منطقة جرف النصر شمالي بابل جنوبي البلاد.

 
 


