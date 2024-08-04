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العراق: منع التصعيد مرهون فقط بإيقاف العدوان على غزة

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي




 

الأحد، 04-08-2024 11:31 م

الوكيل الإخباري-  ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أكد لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن منع التصعيد مرهون فقط بإيقاف العدوان على غزة.


وأعرب بلينكن -في حديث هاتفي مع السوداني- عن رغبة واشنطن في أن يؤدي العراق دورا في ضبط الأوضاع بالمنطقة.

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