العراق: منع التصعيد مرهون فقط بإيقاف العدوان على غزة

وأعرب بلينكن -في حديث هاتفي مع السوداني- عن رغبة واشنطن في أن يؤدي العراق دورا في ضبط الأوضاع بالمنطقة.
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