العراق: منع التصعيد مرهون فقط بإيقاف العدوان على غزة

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أكد لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن منع التصعيد مرهون فقط بإيقاف العدوان على غزة.



وأعرب بلينكن -في حديث هاتفي مع السوداني- عن رغبة واشنطن في أن يؤدي العراق دورا في ضبط الأوضاع بالمنطقة.