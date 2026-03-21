العراق: هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف مقر الدعم اللوجستي بمحيط مطار بغداد

الوكيل الإخباري- تعرض مقر الدعم اللوجستي في محيط مطار بغداد الدولي، فجر السبت لهجمات عنيفة بالطائرات المسيرة والصواريخ، فيما شوهدت أعمدة من الدخان تتصاعد فوق بنايات المقر.

اضافة اعلان



وبحسب مصادر أمنية عراقية، فإن هجومًا عنيفًا بالصواريخ، وبطائرتين مسيرتين، استهدف مقر الدعم اللوجستي، الذي يضم منشآت ومرافق تستخدمها القوات الأمنية وأطراف دولية ضمن مهام الدعم والإسناد، فيما لم تُعلن الجهات الرسمية عن حجم الخسائر أو طبيعة الأضرار، وسارعت إلى فرض طوق أمني حول المنطقة.