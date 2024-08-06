العراق وإيطاليا يدعوان لتجنب التصعيد الإقليمي واللجوء للدبلوماسية

وأكد الطرفان في بيان مشترك التزام العراق وإيطاليا ببذل جميع الجهود لتجنب التصعيد الإقليمي، ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى اللجوء إلى الحوار والدبلوماسية من أجل دعم وقف التصعيد وتوفير مساحة لوقف إطلاق النار الدائم في غزة.
واتفق الوزيران على البقاء على اتصال وثيق بهذا الشأن، وكذلك في إطار مبادرة حوارات البحر المتوسط، التي ستنظمها الحكومة الإيطالية في روما في أواخر تشرين الثاني المقبل.
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