العراق وإيطاليا يدعوان لتجنب التصعيد الإقليمي واللجوء للدبلوماسية

الوكيل الإخباري- أعرب وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ونظيره الإيطالي، أنطونيو تاجاني، اليوم، عن قلقهما البالغ إزاء التوتر المتزايد في الشرق الأوسط، والذي يهدد المنطقة بأكملها.



وأكد الطرفان في بيان مشترك التزام العراق وإيطاليا ببذل جميع الجهود لتجنب التصعيد الإقليمي، ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى اللجوء إلى الحوار والدبلوماسية من أجل دعم وقف التصعيد وتوفير مساحة لوقف إطلاق النار الدائم في غزة.