العراق والإمارات تؤكدان حرصهما على احترام سيادة الدول وتعزيز استقرار المنطقة

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين حرص بغداد على احترام سيادة الدول وتعزيز أمن واستقرار المنطقة، وموقف العراق الرافض لاستخدام أراضيه أو استغلالها لتنفيذ أي هجمات ضد دول الجوار.

جاء ذلك بحسب بيان للخارجية العراقية، فجر الأحد خلال اتصال هاتفي تلقاه حسين من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بحثا خلاله الموقف الخليجي المعلن بشأن الهجمات التي استهدفت الأردن ودول الخليج العربي انطلاقاً من الأراضي العراقية.