العراق يؤجل إنهاء مهمة التحالف الدولي بسبب التطورات الأخيرة

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان: إنه لا توجد قوات أميركية في العراق باستثناء المستشارين العسكريين الموجودين تحت مظلة التحالف الدولي، مشيرة إلى أنه بسبب التطورات الأخيرة تم تأجيل إعلان إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي.
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