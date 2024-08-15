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العراق يؤجل إنهاء مهمة التحالف الدولي بسبب التطورات الأخيرة

علم العراق
علم العراق




 

الخميس، 15-08-2024 10:12 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت جمهورية العراق، اليوم الخميس، تأجيل إعلان إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق؛ بسبب التطورات الأخيرة.


وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان: إنه لا توجد قوات أميركية في العراق باستثناء المستشارين العسكريين الموجودين تحت مظلة التحالف الدولي، مشيرة إلى أنه بسبب التطورات الأخيرة تم تأجيل إعلان إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي.

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