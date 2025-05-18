العراق يؤكد استعداده لدعم "الأونروا"

الوكيل الإخباري- أعرب العراق، اليوم الأحد، عن استعداده لتقديم مختلف أشكال الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

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وجاء في بيان عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الأخير بحث في بغداد مع المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، جهود الوكالة في أداء مهامها وتقديم خدماتها، في ظل ما تواجهه من تحديات واستهدافات مباشرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأكد السوداني استعداد العراق لتقديم الدعم الكامل للوكالة، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام تجسّد من خلال مبادرات طرحها العراق خلال القمتين العربية والتنموية، اللتين عُقدتا أمس في بغداد، وكان من أبرزها مبادرة تأسيس صندوق لإعمار غزة.