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العراق يؤكد استعداده لدعم الأونروا

العراق يؤكد استعداده لدعم "الأونروا"
علم العراق
 
الأحد، 18-05-2025 10:39 م

الوكيل الإخباري-   أعرب العراق، اليوم الأحد، عن استعداده لتقديم مختلف أشكال الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

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وجاء في بيان عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الأخير بحث في بغداد مع المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، جهود الوكالة في أداء مهامها وتقديم خدماتها، في ظل ما تواجهه من تحديات واستهدافات مباشرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.


وأكد السوداني استعداد العراق لتقديم الدعم الكامل للوكالة، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام تجسّد من خلال مبادرات طرحها العراق خلال القمتين العربية والتنموية، اللتين عُقدتا أمس في بغداد، وكان من أبرزها مبادرة تأسيس صندوق لإعمار غزة.


وشدد الجانبان على أهمية وقف العدوان المستمر على القطاع، وضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإغاثية للمدنيين، وفتح المعابر لتسهيل إيصال الدعم الإنساني.

 
gnews

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