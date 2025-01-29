العراق يؤكد رفضه محاولات تهجير الشعب الفلسطيني

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، إن العراق سيواصل بذل أقصى الجهود لضمان أن يكون الملف الفلسطيني ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في مقدمة أولويات جدول أعمال القمة العربية التي ستستضيفها بغداد هذا العام.
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