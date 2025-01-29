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العراق يؤكد رفضه محاولات تهجير الشعب الفلسطيني

العراق
علم العراق
الأربعاء، 29-01-2025 08:21 م

الوكيل الإخباري-    أكد العراق، اليوم الأربعاء، رفضه أي محاولة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

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وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، إن العراق سيواصل بذل أقصى الجهود لضمان أن يكون الملف الفلسطيني ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في مقدمة أولويات جدول أعمال القمة العربية التي ستستضيفها بغداد هذا العام.

 
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