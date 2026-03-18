العراق يبدأ بضخ النفط الى ميناء جيهان التركي صباح اليوم

الوكيل الإخباري- أعلن زير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستبدأ بضخ النفط الى ميناء جيهان التركي، عند الساعة العاشرة صباح اليوم.

