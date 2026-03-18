العراق يبدأ بضخ النفط الى ميناء جيهان التركي صباح اليوم

الأربعاء، 18-03-2026 09:34 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن زير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستبدأ بضخ النفط الى ميناء جيهان التركي، عند الساعة العاشرة صباح اليوم.

وأوضح بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، نقلا عن الوزير، إن حجم التصدير عقب البدء بضخ النفط سيصل خلال يومين إلى 250 ألف برميل يوميا.

 
 


انخفاض كبير ومفاجئ على أسعار الذهب في الأردن

