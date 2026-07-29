العراق يجدد رفضه استخدام أراضيه لمهاجمة دول الجوار

الوكيل الإخباري- أكدت الرئاسة العراقية رفضها القاطع استخدام الأراضي العراقية منطلقا أو ساحة للاعتداء على دول الجوار أو تصفية الحسابات الإقليمية والدولية.

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