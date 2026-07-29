الأربعاء 2026-07-29 04:19 م

العراق يجدد رفضه استخدام أراضيه لمهاجمة دول الجوار

علم العراق
العراق
 
الأربعاء، 29-07-2026 02:42 م

الوكيل الإخباري-   أكدت الرئاسة العراقية رفضها القاطع استخدام الأراضي العراقية منطلقا أو ساحة للاعتداء على دول الجوار أو تصفية الحسابات الإقليمية والدولية.

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وأضافت الرئاسة في بيان إن ذلك يأتي انطلاقا من الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

 
 


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