الإثنين 2026-05-18 06:17 م

العراق يدعو السعودية لتبادل المعلومات ذات الصلة بهجوم مسيرات عليها

العراق: هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف مقر الدعم اللوجستي بمحيط مطار بغداد
العراق
 
الإثنين، 18-05-2026 05:16 م

الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، عن قلقها البالغ إزاء تعرض منشآت في السعودية إلى استهداف بثلاث طائرات مسيرة، فيما أكدت أنه لم يتم تأشير أي معلومة بشأن وجود استهداف للسعودية من خلال وسائل الدفاع الجوي والمعدات البصرية العراقية.

اضافة اعلان


وذكرت الخارجية في بيان صدر الاثنين، أنها "تعرب عن قلقها البالغ إزاء ما تم تداوله بشأن تعرض منشآت في المملكة العربية السعودية إلى استهداف بثلاث طائرات مسيرة"، مؤكدةً "عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرص العراق الدائم على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، واستمرار الموقف الثابت الرافض لتعرض الدول الشقيقة لأي استهداف".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

اللواء الحنيطي والسفير المورتاني يبحثان أوجه التعاون بين البلدين

أخبار محلية اللواء الحنيطي والسفير المورتاني يبحثان أوجه التعاون بين البلدين

ل

عربي ودولي ترامب: الولايات المتحدة تتفوق على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي

ل

منوعات باحث إيراني يطرح فرضية غريبة ومثيرة للجدل حول الهرم الأكبر

الملك يفتتح جامعة المغطس الأرثوذكسية الدولية في المغطس

أخبار محلية الملك يفتتح جامعة المغطس الأرثوذكسية الدولية في المغطس

ا

منوعات هل تختلف دموع الفرح عن الحزن؟.. العلم يجيب

تخريج الفوج السادس والعشرين من كلية الأميرة منى للتمريض

أخبار محلية تخريج الفوج السادس والعشرين من كلية الأميرة منى للتمريض

ل

عربي ودولي وزير الدفاع الأمريكي الأسبق يشكك بقدرات الجيش الصيني

ل

طب وصحة أطعمة تزيد خطر إصابة الأطفال بالربو



 
 






الأكثر مشاهدة

 