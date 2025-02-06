العراق يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه دعوات تهجير سكان غزة

الوكيل الإخباري- أعربت جمهورية العراق الشقيقة اليوم الخميس، عن إدانتها القوية لأي دعوات أو محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والوقوف بحزم ضد هذه التوجهات.

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وفي بيان صحافي صادر عن وزارة الخارجية العراقية، أشير إلى إدانتها واستنكارها الشديدين لأي مساعٍ تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وخاصة من قطاع غزة، الذي يعاني من ويلات العدوان المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان.



وأكد البيان أن "العراق، بموقفه الثابت والمبدئي، يرفض أي مخططات تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه الأصليين، سواء عبر التهجير القسري أو أي وسائل أخرى"، مبينًا أن "هذه الدعوات تشكل خطرًا جسيمًا على استقرار المنطقة وتؤجج الصراع".