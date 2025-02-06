العراق يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه دعوات تهجير سكان غزة

وفي بيان صحافي صادر عن وزارة الخارجية العراقية، أشير إلى إدانتها واستنكارها الشديدين لأي مساعٍ تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وخاصة من قطاع غزة، الذي يعاني من ويلات العدوان المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأكد البيان أن "العراق، بموقفه الثابت والمبدئي، يرفض أي مخططات تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه الأصليين، سواء عبر التهجير القسري أو أي وسائل أخرى"، مبينًا أن "هذه الدعوات تشكل خطرًا جسيمًا على استقرار المنطقة وتؤجج الصراع".
كما جددت وزارة الخارجية العراقية دعوتها للمجتمع الدولي بتحمل المسؤوليات الأخلاقية والقانونية، والوقوف بحزم ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين.
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