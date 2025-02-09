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العراق يدين التصريحات الإسرائيلية بشأن إقامة دولة فلسطينية على أراضي السعودية

الخارجية العراقية
الخارجية العراقية
الأحد، 09-02-2025 02:45 م
الوكيل الإخباري-   أدانت جمهورية العراق، اليوم الأحد، التصريحات الاستفزازية الصادرة عن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، بشأن إقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية.اضافة اعلان


وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان: "ندين ونستنكر التصريحات الاستفزازية الصادرة عن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، بشأن إقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية".

وأعرب العراق عن رفضه القاطع لهذه التصريحات، التي تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة العربية السعودية واعتداءً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فضلاً عن مخالفتها لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشدد البيان على تضامن العراق الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدًا موقفه الثابت في دعم أمن واستقرار وسيادة الدول، وأن المساس بالسيادة الوطنية لأي دولة هو أمر مرفوض تمامًا.

بترا
 
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