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العراق يرحب برفع العقوبات المفروضة على سوريا

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أرشيفية
 
الأربعاء، 14-05-2025 10:09 ص

الوكيل الإخباري- أعربت جمهورية العراق عن ترحيبها برفع العقوبات المفروضة على سوريا.

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وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان صحافي اليوم الأربعاء، إنها " تعرب عن ترحيب العراق بإعلان رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، عزمه رفع العقوبات المفروضة على سوريا، معربة عن أملها في أن يسهم هذا القرار في دعم مسار الاستقرار الذي ينشده الشعب السوري، وإنهاء معاناته الممتدة جراء الأزمة الإنسانية والاقتصادية".


وأشاد البيان، "بالجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في دعم الشعب السوري والتوصل الى هذه المبادرة"، مؤكدا أهمية التضامن العربي في هذه المرحلة الدقيقة، والحرص على تعزيز التعاون بين الدول الشقيقة بما يخدم المصالح المشتركة ".


كما أعربت الوزارة، عن أملها بأن تشكل هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة من التعاون الدولي لإنهاء الأزمة السورية، من خلال دعم الحلول السلمية الشاملة التي تصون وحدة سوريا وسيادتها، وتكفل حقوق جميع مكونات الشعب السوري، داعية الى مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وعدم السماح بتمدده.

 

بترا

 
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