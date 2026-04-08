العراق يرحب بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

الوكيل الإخباري- رحبت وزارة الخارجية العراقية، ليل الثلاثاء – الأربعاء، بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مثمنة هذا التطور الذي من شأنه أن يسهم في خفض التوترات وتعزيز فرص التهدئة وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.





وأكدت الوزارة، في بيان، دعمها لأي جهود إقليمية ودولية تسهم في احتواء الحرب وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، مشددة على أهمية الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، والامتناع عن أي ممارسات أو تصعيدات قد تعيد التوتر إلى المشهد الإقليمي.



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن موافقته على تعليق قصف إيران وشن هجمات عليها لمدة أسبوعين.



ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن إسرائيل وافقت أيضا، على وقف إطلاق النار مع إيران، لمدة أسبوعين.





