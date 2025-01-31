العراق يشيد بموقف مصر والأشقاء بوقف الحرب في غزة

الوكيل الإخباري- أشاد رئيس الحكومة العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بالدور الدبلوماسي الكبير لمصر في وقف الحرب بغزة.

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وقال السوداني في كلمة له خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره المصري، مصطفى مدبولي في بغداد، إن الدور الكبير لمصر في العمل الدبلوماسي المتواصل، أسفر مع الأشقاء والأصدقاء في قطر والولايات المتحدة، عن هدنة ووقف الحرب في غزة.



وشدد على "دعم كل الجهود الإقليمية التي تستهدف ترسيخ الاستقرار والوقف الشامل والمستدام للحرب، وعدم السماح لحكومة الاحتلال بتوسعة الحرب في المنطقة.