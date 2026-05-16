العراق يصدر 10 ملايين برميل نفط في أبريل عبر هرمز

وتقلصت صادرات النفط من السعودية والإمارات والكويت والعراق بعد إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب مما تسبب في ارتفاع حاد في الأسعار.
واستأنف العراق صادرات الخام عبر خط أنابيب كركوك-جيهان في مارس/ آذار بعد اتفاق بغداد وحكومة إقليم كردستان على استئناف التدفقات.
وقال محمد في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن العراق يصدر 200 ألف برميل يوميا عبر ميناء جيهان ويخطط لزيادة هذه الكمية إلى 500 ألف برميل.
وأضاف أن العراق يعتزم التعاون مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتعزيز إنتاج البلاد وقدرتها على التصدير، مشيرا إلى أن بغداد تستهدف طاقة إنتاجية تبلغ خمسة ملايين برميل يوميا.
