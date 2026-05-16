العراق يصدر 10 ملايين برميل نفط في أبريل عبر هرمز

الوكيل الإخباري- قال وزير النفط العراقي الجديد باسم محمد، إن بلاده صدرت 10 ملايين برميل من النفط في أبريل/ نيسان عبر مضيق هرمز، بانخفاض عن نحو 93 مليون برميل شهريا قبل حرب ⁠إيران.



وتقلصت صادرات النفط من السعودية والإمارات والكويت والعراق بعد إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب مما تسبب في ارتفاع حاد في الأسعار.



واستأنف العراق صادرات الخام عبر خط أنابيب كركوك-جيهان في مارس/ آذار بعد اتفاق بغداد وحكومة ‌إقليم ⁠كردستان على استئناف التدفقات.



وقال محمد في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن العراق يصدر 200 ألف برميل يوميا عبر ميناء جيهان ويخطط لزيادة هذه الكمية ⁠إلى 500 ألف برميل.

