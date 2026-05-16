السبت 2026-05-16 02:16 م

العراق يصدر 10 ملايين برميل نفط في أبريل عبر هرمز

ب
أرشيفية
 
السبت، 16-05-2026 12:40 م

الوكيل الإخباري- قال وزير النفط العراقي الجديد باسم محمد، إن بلاده صدرت 10 ملايين برميل من النفط في أبريل/ نيسان عبر مضيق هرمز، بانخفاض عن نحو 93 مليون برميل شهريا قبل حرب ⁠إيران.

وتقلصت صادرات النفط من السعودية والإمارات والكويت والعراق بعد إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب مما تسبب في ارتفاع حاد في الأسعار.

واستأنف العراق صادرات الخام عبر خط أنابيب كركوك-جيهان في مارس/ آذار بعد اتفاق بغداد وحكومة ‌إقليم ⁠كردستان على استئناف التدفقات.

وقال محمد في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن العراق يصدر 200 ألف برميل يوميا عبر ميناء جيهان ويخطط لزيادة هذه الكمية ⁠إلى 500 ألف برميل.

اضافة اعلان


وأضاف أن العراق يعتزم التعاون مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ⁠لتعزيز إنتاج البلاد وقدرتها على التصدير، مشيرا إلى أن بغداد تستهدف ⁠طاقة إنتاجية تبلغ خمسة ملايين برميل يوميا.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية بحث تعزيز انسيابية حركة الشحن في ميناء العقبة

ل

أخبار محلية الصفدي يلتقي رئيس جمهورية إستونيا

ب

أسواق ومال السعودية: أمن الممرات البحرية واستقرار الطاقة أولوية دولية

ت

أخبار محلية الصفدي: قوة الأردن كانت دائما في السلام والاستقرار

ب

أخبار محلية رئيس لجنة أمانة عمّان: الأزمات المرورية ضريبة العيش في المدينة

ف

أخبار محلية مختصون: السياحة البيئية في عجلون ركيزة للحفاظ على الغطاء النباتي وتعزيز التنمية

ب

عربي ودولي العراق يصدر 10 ملايين برميل نفط في أبريل عبر هرمز

ب

أخبار محلية الناطق باسم الحكومة: عدم الرد على الشائعة أحيانا الخيار الأفضل لعدم زيادة انتشارها



 
 






الأكثر مشاهدة

 