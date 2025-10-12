العراق يطالب تركيا بزيادة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات

وذكر ذياب في بيان أن العراق طالب الجانب التركي بزيادة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات لشهري أكتوبر الجاري ونوفمبر المقبل بواقع 500 م3/ ثانية لنهر دجلة و500 م3/ ثانية لنهر الفرات.
وأضاف أن العراق بحاجة لزيادة الإطلاقات لتحسين إيراداته المائية للـ 50 يوما القادمة.
وأشار إلى أن وفدا عراقيا رسميا ترأسه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين يرافقه وزير الموارد المائية ورئيس هيئة المستشارين وكادر مختص من وزارات الموارد المائية والزراعة والبيئة، فضلا عن مختصين من إقليم كردستان، زار أنقرة مؤخرا وبحث مع الجانب التركي إدارة الموارد المائية وتنظيم استخدامها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين.
وأوضح ذياب أن "الوفد العراقي قدم شرحا مستفيضا عن واقع المياه في العراق والصعوبات التي يواجهها قطاع الموارد المائية، والذي يعتبر هذا العام الأصعب مائيا في تاريخ العراق والأقسى والذي لم تمر بمثله البلاد منذ عام 1933".
وأفاد بأن الجانب التركي أبدى استعداده لمساعدة العراق رغم أن أزمة الجفاف ضربت المنطقة عموما والمشكلة ذاتها تواجهها تركيا كذلك، لكن العراق أكثر تضررا لكونه دولة مصب.
وأكد أن الجانبين اتفقا على مسودة لـ"اتفاق إطاري" مع تركيا يتعلق بالمياه، سيتم توقيعها في بغداد لتنفيذ مشاريع إروائية كبيرة وبناء سدود لحصاد المياه من خلال استقطاب كبريات الشركات التركية.
وكانت وزارة الموارد المائية العراقية وصفت في نهاية شهر يوليو الماضي، العام الحالي بأنه الأكثر جفافا منذ العام 1933، مؤكدة أن انخفاض هطول الأمطار وقلة التدفقات المائية من دول المنبع من أهم أسباب هذه الأزمة.
وتبلغ نسبة المياه الواردة للعراق من مصادر خارجية وخصوصا من تركيا، 80 بالمائة، وفقا لمستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون المياه طورهان المفتي.
روسيا اليوم
