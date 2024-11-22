العراق يطلب دورة غير عادية لجامعة الدول العربية بعد التهديدات الإسرائيلية

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الوكيل الإخباري- أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن جمهورية العراق طلبت رسمياً عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن؛ لمناقشة مذكرة رئيس مجلس الأمن الدولي بشأن ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بزيادة وتيرة وشدة الهجمات عليه عبر الأراضي العراقية منذ أيلول/سبتمبر الماضي، والهادفة إلى جر المنطقة إلى حرب إقليمية أوسع. اضافة اعلان





وأكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في بيان، أن الجامعة تلقت المذكرة العراقية وتم تعميمها على الدول العربية الأعضاء للتشاور بشأن تحديد موعد مقترح.



وأضاف السفير زكي أن عدة دول أيدت الطلب العراقي، وبناءً عليه سيتم تحديد الموعد في ضوء المشاورات بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واليمن، باعتبارها الرئيس الحالي لدورة مجلس جامعة الدول العربية، للاتفاق على تحديد الموعد.