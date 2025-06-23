العراق يعبر عن تضّامنه مع قطر في الحفاظ على سيادتها وأمنها

وقالت الخارجية العراقية في بيان، إنها "تتابع بقلق بالغ التصعيد الخطير والمتسارع الذي تشهده المنطقة، خاصة بعد تعرض دولة قطر لهجوم".
وأكدت تضامن العراق مع الدولة الشقيقة وأهمية الحفاظ على سيادتها وأمنها، مشيرة إلى أن هذا التطور كان العراق قد حذّر من احتماليته سابقاً، نظراً للمخاطر الجسيمة التي ينطوي عليها والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
وأضافت، أن "هذا التصعيد يُنذر بمزيد من التوتر، ويُشكّل منعطفًا خطيرًا وغير مسبوق في وتيرة الصراع، في ظل تحذيرات العراق المتكرّرة من خطورة انخراط أطراف جديدة فيه، وهو ما قد يؤدي إلى توسيع رقعة المواجهة وهو هدف طالما سعى الاحتلال الإسرائيلي الوصول له عبر إصراره ومواصلته العدوان منذ عامين".
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