العراق يُعلن إنقاذ طاقم ناقلة نفط أجنبية "تعرضت لهجوم" في المياه الإقليمية

وقال مدير عام شركة الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي لوكالة الأنباء العراقية إن "ملاكات الموانئ العراقية تمكنت من إنقاذ طاقم ناقلة نفط أجنبية تعرضت لهجوم في المياه الإقليمية والبالغ عددهم أكثر من 20 شخصا".
