العراق يُعلن إنقاذ طاقم ناقلة نفط أجنبية "تعرضت لهجوم" في المياه الإقليمية

الوكيل الإخباري- اعلنت السلطات العراقية فجر الخميس إنقاذ طاقم ناقلة نفط أجنبية "تعرضت لهجوم" في المياه الإقليمية قبالة السواحل الجنوبية للبلاد، وذلك مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

اضافة اعلان