الخميس 2026-03-12 02:38 ص

العراق يُعلن إنقاذ طاقم ناقلة نفط أجنبية "تعرضت لهجوم" في المياه الإقليمية

علم العراق
العراق
 
الخميس، 12-03-2026 01:39 ص

الوكيل الإخباري-   اعلنت السلطات العراقية فجر الخميس إنقاذ طاقم ناقلة نفط أجنبية "تعرضت لهجوم" في المياه الإقليمية قبالة السواحل الجنوبية للبلاد، وذلك مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

اضافة اعلان


وقال مدير عام شركة الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي لوكالة الأنباء العراقية إن "ملاكات الموانئ العراقية تمكنت من إنقاذ طاقم ناقلة نفط أجنبية تعرضت لهجوم في المياه الإقليمية والبالغ عددهم أكثر من 20 شخصا".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأمن العام

أخبار محلية الامن العام يكشف حقيقة الصوت الغريب بالزرقاء

طائرة مسيرة

عربي ودولي هجمات بمسيرات على قوات الأمن في طهران

علم العراق

عربي ودولي العراق يُعلن إنقاذ طاقم ناقلة نفط أجنبية "تعرضت لهجوم" في المياه الإقليمية

الإمارات تستدعي سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج

عربي ودولي الامارات : تعاملنا مع 15 الف مسيرة إيرانية

رشقة صاروخية على تل ابيب

عربي ودولي دوي انفجارات في وسط إسرائيل إثر سقوط صواريخ من لبنان

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب متحدثا عن إيران: لن نغادر حتى يتم إنجاز المهمة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يقول إنه سيستعين بالاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة

قائد "قوات الدعم السريع" يعلن هدنة 3 أشهر في السودان

عربي ودولي عشرات القتلى في الجنوب السوداني بهجمات بواسطة مسيّرات



 






الأكثر مشاهدة