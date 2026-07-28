العراق يعلن اعتقال 5 عناصر إرهابية خلال عملية أمنية في الأنبار

وأوضحت المديرية، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "العملية الأمنية نُفذت بإشراف مباشر من مدير الاستخبارات العسكرية، ووفق النهج الذي تعتمده المديرية في تنفيذ العمليات الاستخبارية الاستباقية، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وردت من أحد مصادرها".
وبحسب البيان، داهم عناصر قسم الاستخبارات والأمن في فرقة المشاة السابعة أحد المنازل، الذي كان تنظيم "داعش" يستخدمه قبل التحرير مقراً لما يُسمى "بيت مال المسلمين"، والمخصص لتوزيع الأموال .
وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على 5 متهمين كانوا يشغلون المنزل، كما ضُبطت بداخله مبالغ مالية، وصكوك، وأسلحة، وكتب دينية متطرفة، فضلاً عن مواد غذائية وطبية متنوعة.
وأشارت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، في ختام بيانها، إلى أنه "جرى تسليم المتهمين مع المضبوطات أصولياً إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
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