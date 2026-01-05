الإثنين 2026-01-05 09:31 م

العراق يعلن عن 81 مرشحًا لرئاسة الجمهورية بينهم أربع نساء

العراق يعلن عن 81 مرشحًا لرئاسة الجمهورية بينهم أربع نساء
العراق يعلن عن 81 مرشحًا لرئاسة الجمهورية بينهم أربع نساء
الإثنين، 05-01-2026 08:37 م
الوكيل الإخباري-   أعلن برلمان العراق اليوم الاثنين عن قائمة تضم 81 مرشحًا لمنصب رئاسة الجمهورية، من بينهم أربع نساء، وذلك عقب إغلاق باب الترشيح للمنصب الذي يشغله كردي وفقًا للأعراف السياسية السائدة.اضافة اعلان


ويعتمد العراق منذ أول انتخابات تعددية عام 2005 نظام "المحاصصة"، حيث يتولى رئاسة الحكومة (المنصب التنفيذي الأقوى) سياسي شيعي، ورئاسة البرلمان سياسي سني، بينما تذهب رئاسة الجمهورية لسياسي كردي.

وفي هذا السياق، تبرز المنافسة التاريخية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني (أربيل) والاتحاد الوطني الكردستاني (السليمانية).

وقد دفع الحزب الديمقراطي بمرشحين هما وزير الخارجية في الحكومة فؤاد حسين (76 عامًا) ومحافظ أربيل السابق نوزاد هادي (63 عامًا). في المقابل، سمّى الاتحاد الوطني مرشحه الوحيد وهو وزير البيئة السابق نزار آميدي (57 عامًا).

كما تضمنت قائمة المرشحين البارزين الرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد (81 عامًا)، والقيادي السابق في الاتحاد الوطني ملا بختيار (71 عامًا)، إضافة إلى جوان فؤاد معصوم (56 عامًا) وهي كريمة الرئيس الأسبق فؤاد معصوم.

ووفقًا للدستور، يتوجب على البرلمان انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين خلال 30 يومًا من تاريخ أول جلسة. وبدوره، يقوم الرئيس المنتخب خلال 15 يومًا بتكليف مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عددًا" بتشكيل الحكومة، ليكون الممثل الفعلي للسلطة التنفيذية، حيث يُمنح الرئيس المكلف مهلة 30 يومًا لإتمام تأليف حكومته.

وكان البرلمان الجديد قد عقد جلسته الأولى في 29 ديسمبر، وانتخب خلالها رئيسًا له ونائبًا أول، ثم انتخب في اليوم التالي نائبًا ثانيًا (كرديًا) بعد جولتي تصويت تعثرتا بسبب الخلافات.

روسيا اليوم
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي قاضٍ أمريكي يحدد 17 مارس موعدا لجلسة محاكمة مادورو وزوجته

"شيفرون" تستأنف نقل النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة بعد اعتقال مادورو

أسواق ومال "شيفرون" تستأنف نقل النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة بعد اعتقال مادورو

اجتماع تنسيقي لبحث تنفيذ البرنامج الوطني للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

أخبار محلية اجتماع تنسيقي لبحث تنفيذ البرنامج الوطني للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

ب

عربي ودولي مادورو أمام المحكمة: أنا بريء ولست مذنبا

ب

أخبار محلية "مياهنا": نتعامل مع تغير بنوعية المياه بالشميساني

العراق يعلن عن 81 مرشحًا لرئاسة الجمهورية بينهم أربع نساء

عربي ودولي العراق يعلن عن 81 مرشحًا لرئاسة الجمهورية بينهم أربع نساء

ل

أسواق ومال خسارة ثقيلة للبورصة المصرية في ثاني جلسات 2026

ل

أخبار محلية "بصمات شبابية" تحتفل بتخريج فوج "روّاد التغيير"



 






الأكثر مشاهدة