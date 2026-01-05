العراق يعلن عن 81 مرشحًا لرئاسة الجمهورية بينهم أربع نساء

ويعتمد العراق منذ أول انتخابات تعددية عام 2005 نظام "المحاصصة"، حيث يتولى رئاسة الحكومة (المنصب التنفيذي الأقوى) سياسي شيعي، ورئاسة البرلمان سياسي سني، بينما تذهب رئاسة الجمهورية لسياسي كردي.
وفي هذا السياق، تبرز المنافسة التاريخية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني (أربيل) والاتحاد الوطني الكردستاني (السليمانية).
وقد دفع الحزب الديمقراطي بمرشحين هما وزير الخارجية في الحكومة فؤاد حسين (76 عامًا) ومحافظ أربيل السابق نوزاد هادي (63 عامًا). في المقابل، سمّى الاتحاد الوطني مرشحه الوحيد وهو وزير البيئة السابق نزار آميدي (57 عامًا).
كما تضمنت قائمة المرشحين البارزين الرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد (81 عامًا)، والقيادي السابق في الاتحاد الوطني ملا بختيار (71 عامًا)، إضافة إلى جوان فؤاد معصوم (56 عامًا) وهي كريمة الرئيس الأسبق فؤاد معصوم.
ووفقًا للدستور، يتوجب على البرلمان انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين خلال 30 يومًا من تاريخ أول جلسة. وبدوره، يقوم الرئيس المنتخب خلال 15 يومًا بتكليف مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عددًا" بتشكيل الحكومة، ليكون الممثل الفعلي للسلطة التنفيذية، حيث يُمنح الرئيس المكلف مهلة 30 يومًا لإتمام تأليف حكومته.
وكان البرلمان الجديد قد عقد جلسته الأولى في 29 ديسمبر، وانتخب خلالها رئيسًا له ونائبًا أول، ثم انتخب في اليوم التالي نائبًا ثانيًا (كرديًا) بعد جولتي تصويت تعثرتا بسبب الخلافات.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
قاضٍ أمريكي يحدد 17 مارس موعدا لجلسة محاكمة مادورو وزوجته
-
مادورو أمام المحكمة: أنا بريء ولست مذنبا
-
زيلينسكي يعين وزيرة الخارجية الكندية السابقة مستشارة له
-
نتنياهو يحذر إيران من الهجوم على إسرائيل
-
الخطوط الجوية السورية تطلق نسخة تجريبية من موقعها الإلكتروني
-
"الغارديان": انقلاب ترامب في فنزويلا أظهر عدم وجود قواعد دولية
-
رفض متزايد للإنجاب يفاقم الأزمة الديموغرافية في الصين
-
رئيس وزراء غرينلاند يرد على ترامب: كفى أوهام الضم