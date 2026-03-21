السبت 2026-03-21 09:39 م

العراق يعلن عودة الغاز الإيراني لتعزيز منظومته الكهربائية

السبت، 21-03-2026 06:11 م

الوكيل الإخباري-  أعلن العراق، اليوم السبت عودة تجهيز الغاز الإيراني للبلاد وبشكل تدريجي، لتعزيز منظومته الكهربائية.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية: "تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب وبشكل تدريجي، لتعزيز منظومة الطاقة الوطنية".

وأضاف، أن "محطات الكهرباء العراقية كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل بارس الإيراني للقصف ما دفع الوزارة الى اعتماد البدائل من خلال المناورة بالغاز الوطني لصالح بعض المحطات"، مشيرًا إلى أنه وبعد عودة ضخ الغاز الإيراني سجلت المنظومة الوطنية استقراراً بالإنتاج بنسبة 14 ألف ميغاواط.

 
 


إسرائيل تستهدف موقعًا بحثيًا يُستخدم في تطوير مكونات نووية بطهران

رئيس سلطة العقبة يتفقد الساحة الجمركية رقم (4) ومركز جمرك وادي اليتم

إصابة نحو 20 شخصا في هجوم صاروخي على مدينة ديمونا

الاستخبارات الأميركية تكشف قائمة دول مثيرة للقلق الأمني

جاهزية عالية لضمان استمرار التزويد الكهربائي في الأردن

ولي العهد السعودي والرئيس المصري يبحثان التطورات الإقليمية

الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس التعذيب الممنهج ضد الفلسطينيين

هيئة الإعلام تعمم حظر النشر في قضية وفاة طالبة بالجامعة الأردنية

