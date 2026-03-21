العراق يعلن عودة الغاز الإيراني لتعزيز منظومته الكهربائية

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية: "تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب وبشكل تدريجي، لتعزيز منظومة الطاقة الوطنية".
وأضاف، أن "محطات الكهرباء العراقية كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل بارس الإيراني للقصف ما دفع الوزارة الى اعتماد البدائل من خلال المناورة بالغاز الوطني لصالح بعض المحطات"، مشيرًا إلى أنه وبعد عودة ضخ الغاز الإيراني سجلت المنظومة الوطنية استقراراً بالإنتاج بنسبة 14 ألف ميغاواط.
