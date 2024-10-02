العراق يعلن عودة حركة الطائرات بعد توقفها بسبب التوترات الإقليمية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم أمس الثلاثاء، عن عودة حركة الطيران إلى طبيعتها و لجميع المطارات العراقية بعد توقفها بسبب التوترات الإقليمية.

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وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، أكد وزير النقل عودة فتح الأجواء العراقية أمام الطائرات المدنية العابرة للأجواء والقادمة والمغادرة للمطارات العراقية، وذلك بعد تخطي جميع المخاطر التي كانت من المحتمل أن تؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني في العراق.