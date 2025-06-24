العراق يعلن فتح أجوائه بشكل كامل

وبحسب بيان لرئيس سلطة الطيران المدني العراقي بنكين ريكاني، فإن "قرار فتح الأجواء جاء استناداً إلى تحسّن الظروف الأمنية وتأكيد قدرة العراق على توفير أعلى درجات السلامة والمراقبة الجوية للطائرات العابرة".
وأضاف أن "فتح الأجواء العراقية سيسهم في تعزيز موقع العراق الجغرافي كممر جوي استراتيجي يربط بين الشرق والغرب، وسيساعد على تقليل زمن الرحلات وكلفة الوقود لشركات الطيران العالمية".
وأشار البيان، إلى أن "الملاحة الجوية ستُدار وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والتنسيق المستمر مع مركز الملاحة الجوية الإقليمي ومكاتب الطيران التابعة للدول المجاورة".
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