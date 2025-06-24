الثلاثاء 2025-06-24 12:54 م
 

العراق يعلن فتح أجوائه بشكل كامل

مطار بغداد
مطار بغداد
 
الثلاثاء، 24-06-2025 12:07 م
الوكيل الإخباري- أعلنت جمهورية العراق اليوم الثلاثاء، عن إعادة فتح الأجواء العراقية أمام حركة الملاحة الجوية، بعد تقييم شامل للوضع الأمني.اضافة اعلان


وبحسب بيان لرئيس سلطة الطيران المدني العراقي بنكين ريكاني، فإن "قرار فتح الأجواء جاء استناداً إلى تحسّن الظروف الأمنية وتأكيد قدرة العراق على توفير أعلى درجات السلامة والمراقبة الجوية للطائرات العابرة".

وأضاف أن "فتح الأجواء العراقية سيسهم في تعزيز موقع العراق الجغرافي كممر جوي استراتيجي يربط بين الشرق والغرب، وسيساعد على تقليل زمن الرحلات وكلفة الوقود لشركات الطيران العالمية".

وأشار البيان، إلى أن "الملاحة الجوية ستُدار وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والتنسيق المستمر مع مركز الملاحة الجوية الإقليمي ومكاتب الطيران التابعة للدول المجاورة".
 
gnews

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