العراق يعلن فتح الأجواء وكافة المطارات

الوكيل الإخباري- أعلنت سلطة الطيران المدني العراقية، اليوم الأربعاء، فتح الأجواء العراقية وكافة المطارات في البلاد، بدءا من صباح اليوم، وذلك بعد إعادة تقييم الأوضاع الأمنية والإقليمية.



وذكرت سلطة الطيران في بيان، أنه "تقرر إعادة فتح الأجواء العراقية أمام حركة الملاحة الجوية ابتداء من اليوم، وذلك بعد استقرار الأوضاع وعودة الظروف إلى طبيعتها"، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية.

