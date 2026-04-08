الأربعاء 2026-04-08 11:10 م

العراق يعلن فتح الأجواء وكافة المطارات

أرشيفية
 
الأربعاء، 08-04-2026 11:13 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت سلطة الطيران المدني العراقية، اليوم الأربعاء، فتح الأجواء العراقية وكافة المطارات في البلاد، بدءا من صباح اليوم، وذلك بعد إعادة تقييم الأوضاع الأمنية والإقليمية.

وذكرت سلطة الطيران في بيان، أنه "تقرر إعادة فتح الأجواء العراقية أمام حركة الملاحة الجوية ابتداء من اليوم، وذلك بعد استقرار الأوضاع وعودة الظروف إلى طبيعتها"، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية.

اضافة اعلان


وأضافت أنه "بموجب هذا الإجراء يسمح باستئناف جميع الرحلات الجوية المدنية بما يشمل العبور والإقلاع والهبوط في المطارات العراقية وفقا للضوابط والتعليمات المعتمدة".

 
 


