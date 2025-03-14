العراق يعلن مقتل أحد أخطر الإرهابيين في العالم

الوكيل الإخباري- أعلن القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، مقتل والي العراق وسوريا، وأحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم.

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وقال السوداني في بيان صحافي اليوم الجمعة، إن جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكن وبإسناد وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي، من قتل الإرهابي عبد الله مكي مصلح الرفيعي المكنى (أبو خديجة).