 
الجمعة 2025-03-14 08:12 م
 




            

        








    

        

        

            العراق يعلن مقتل أحد أخطر الإرهابيين في العالم
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                علم العراق
            
                

                    العراق
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الجمعة، 14-03-2025
    
    
        06:18 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  أعلن القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، مقتل والي العراق وسوريا، وأحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم.
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وقال السوداني في بيان صحافي اليوم الجمعة، إن جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكن وبإسناد وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي، من قتل الإرهابي عبد الله مكي مصلح الرفيعي المكنى (أبو خديجة).

وأضاف، أن الإرهابي يشغل منصب ما يسمّى (نائب الخليفة)، وهو الذي يشغل منصب ما يسمى والي العراق وسوريا، ومسؤول اللجنة المفوّضة ومسؤول مكاتب العمليات الخارجية، ويُعد أحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            العراق يعلن مقتل أحد أخطر الإرهابيين في العالم
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                غزة
                            
                    
                    

                        
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