العراق يعلن مقتل أحد أخطر الإرهابيين في العالم

وقال السوداني في بيان صحافي اليوم الجمعة، إن جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكن وبإسناد وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي، من قتل الإرهابي عبد الله مكي مصلح الرفيعي المكنى (أبو خديجة).
وأضاف، أن الإرهابي يشغل منصب ما يسمّى (نائب الخليفة)، وهو الذي يشغل منصب ما يسمى والي العراق وسوريا، ومسؤول اللجنة المفوّضة ومسؤول مكاتب العمليات الخارجية، ويُعد أحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يتحدث عن احتمال كبير جدا لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
-
بريطانيا تسعى للتعاون مع الصين لمواجهة تأثير تراجع أميركا عن التزاماتها البيئية
-
قتلى من الأمن السوري في اشتباكات مع الفلول بريف حماه
-
لبنان يحذر من استخدام تطبيق إسرائيلي
-
بيان صيني روسي إيراني بشأن برنامج طهران النووي
-
متظاهرون يقتحمون "برج ترمب" احتجاجا على اعتقال ناشط فلسطيني
-
غوتيريش في زيارة لبنغلادش تضامنا مع الروهينغا في رمضان المبارك
-
فانس: بايدن نام طوال فترة رئاسته وزوجته كانت تدير البلاد