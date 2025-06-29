العراق يُعلن مقتل 3 من "داعش" شمالي البلاد

وقال رئيس الجهاز الفريق الركن كريم التميمي، في بيان، إن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت اليوم من قتل 3 إرهابيين في جبال بلكانة، بينهم آمر قاطع سليمان بيك وعسكري أبو موسى الأشعري في ولاية كركوك، شمالي البلاد.
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