العراق يُعلن مقتل 3 من "داعش" شمالي البلاد

الوكيل الإخباري- أعلن جهاز مُكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الأحد، قتل 3 إرهابيين من عصابة داعش الإرهابي بجبال بلكانة بكركوك شمالي البلاد.

اضافة اعلان