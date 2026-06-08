العراق يعيد فتح أجوائه مع حركة الطيران

ونوّهت سلطة الطيران المدني في بيان إلى "إعادة فتح الأجواء العراقية أمام الرحلات الجوية من جميع المطارات العراقية وإليها واستئناف الحركة الجوية فيها"، مؤكدة استمرارها في "متابعة الأوضاع (الإقليمية) وتقييمها".
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