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العراق يعيد فتح أجوائه مع حركة الطيران

علم العراق
العراق
 
الإثنين، 08-06-2026 03:26 م

الوكيل الإخباري-   أعاد العراق بعد ظهر الاثنين فتح مجاله الجوي، غداة إعلانه إغلاقه لمدة 72 ساعة مع بدء الضربات الإيرانية الإسرائيلية المتبادلة.

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ونوّهت سلطة الطيران المدني في بيان إلى "إعادة فتح الأجواء العراقية أمام الرحلات الجوية من جميع المطارات العراقية وإليها واستئناف الحركة الجوية فيها"، مؤكدة استمرارها في "متابعة الأوضاع (الإقليمية) وتقييمها".

 
 


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