العراق يعيد فتح أجوائه مع حركة الطيران

الوكيل الإخباري- أعاد العراق بعد ظهر الاثنين فتح مجاله الجوي، غداة إعلانه إغلاقه لمدة 72 ساعة مع بدء الضربات الإيرانية الإسرائيلية المتبادلة.

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