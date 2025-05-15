العراق يقترح إنشاء صندوق عربي لإعادة إعمار غزة ولبنان

وقال العوادي في تصريح صحفي، إن: "العراق أعد 18 مبادرة ستطرح على القمم الثلاث السبت، واليوم في الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب، مشيرا إلى أنه جرى إقرار 5 منها، وهي ستطرح مع البقية في القمم الثلاث السبت المقبل".
وأضاف أن: "إحدى المبادرات العراقية ستقترح إنشاء صندوق عربي لإعمار غزة ولبنان، مؤكداً أن من بين "المقترحات العراقية التي أقرت اليوم طرح ملف التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والمخدرات.
وأشار إلى أن "يوم السبت المقبل سيشهد انعقاد 3 قمم، إذ ستعقد صباحًا القمة الأولى على مستوى القادة والملوك والرؤساء، وبعد الظهر ستعقد القمة الاقتصادية التنموية، فيما ستعقد مساء الخميس قمة ثلاثية بعنوان (آلية التعاون الثلاثي) تجمع زعماء العراق ومصر والأردن .
-
أخبار متعلقة
-
مفوض أممي: عودة نصف مليون لاجئ سوري لبلادهم
-
زيلينسكي: لا داعي للاجتماع مع بوتين إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار
-
الرئيس الإماراتي: سنستثمر 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة
-
السعودية: تأشيرات الزيارة باستثناء تأشيرة الحج لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج
-
ترامب في الإمارات..اختتام جولته الخليجية والذكاء الاصطناعي على جدول الأعمال
-
الشيباني يبحث مع روبيو تفاصيل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا
-
الأمم المتحدة تحذر من استمرار الهدم والتهجير في الضفة الغربية
-
زلزال بقوة 5.2 يضرب قونيا ويهز أنقرة