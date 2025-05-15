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العراق يقترح إنشاء صندوق عربي لإعادة إعمار غزة ولبنان

وزراء الخارجية العرب
وزراء الخارجية العرب
 
الخميس، 15-05-2025 10:25 م
الوكيل الإخباري-   أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الخميس، إن العراق اقترح إنشاء صندوق عربي لإعادة إعمار غزة ولبنان.اضافة اعلان


وقال العوادي في تصريح صحفي، إن: "العراق أعد 18 مبادرة ستطرح على القمم الثلاث السبت، واليوم في الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب، مشيرا إلى أنه جرى إقرار 5 منها، وهي ستطرح مع البقية في القمم الثلاث السبت المقبل".

وأضاف أن: "إحدى المبادرات العراقية ستقترح إنشاء صندوق عربي لإعمار غزة ولبنان، مؤكداً أن من بين "المقترحات العراقية التي أقرت اليوم طرح ملف التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والمخدرات.

‎ وأشار إلى أن "يوم السبت المقبل سيشهد انعقاد 3 قمم، إذ ستعقد صباحًا القمة الأولى على مستوى القادة والملوك والرؤساء، وبعد الظهر ستعقد القمة الاقتصادية التنموية، فيما ستعقد مساء الخميس قمة ثلاثية بعنوان (آلية التعاون الثلاثي) تجمع زعماء العراق ومصر والأردن .
 
gnews

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