العراق يقترح إنشاء صندوق عربي لإعادة إعمار غزة ولبنان

10:25 م

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الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الخميس، إن العراق اقترح إنشاء صندوق عربي لإعادة إعمار غزة ولبنان. اضافة اعلان





وقال العوادي في تصريح صحفي، إن: "العراق أعد 18 مبادرة ستطرح على القمم الثلاث السبت، واليوم في الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب، مشيرا إلى أنه جرى إقرار 5 منها، وهي ستطرح مع البقية في القمم الثلاث السبت المقبل".



وأضاف أن: "إحدى المبادرات العراقية ستقترح إنشاء صندوق عربي لإعمار غزة ولبنان، مؤكداً أن من بين "المقترحات العراقية التي أقرت اليوم طرح ملف التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والمخدرات.



‎ وأشار إلى أن "يوم السبت المقبل سيشهد انعقاد 3 قمم، إذ ستعقد صباحًا القمة الأولى على مستوى القادة والملوك والرؤساء، وبعد الظهر ستعقد القمة الاقتصادية التنموية، فيما ستعقد مساء الخميس قمة ثلاثية بعنوان (آلية التعاون الثلاثي) تجمع زعماء العراق ومصر والأردن .