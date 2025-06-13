العراق يقدم شكوى إلى مجلس الأمن ضد خروقات إسرائيل لأجوائه

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الوكيل الإخباري- قدم العراق، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن ضد خروقات إسرائيل لأجوائه. اضافة اعلان





وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" أن "جمهورية العراق قدمت شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، أعربت فيها عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام الكيان الصهيوني بخرق الأجواء العراقية، واستخدامها في تنفيذ اعتداءات عسكرية في المنطقة."



وأشار البيان الى أن " الشكوى أكدت أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق، وتجاوزاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما المبادئ المتعلقة باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية."



وطالب العراق "مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واستخدام صلاحياته لردع الكيان الصهيوني ومنعه من تكرار مثل هذه الانتهاكات، وضمان احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها".