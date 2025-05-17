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العراق يقدم مقترحا لتشكيل لجنة عربية لإدارة الأزمات وتسوية الخلافات

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
 
السبت، 17-05-2025 09:16 م
الوكيل الإخباري-   قدم العراق مقترحا لتشكيل لجنة عربية مفتوحة العضوية، تعنى بإدارة الأزمات وتسوية الخلافات داخل البيت العربي، عبر آليات دبلوماسية مرنة تركز على الحوار وبناء الثقة، وتعكس الحرص على صون العمل العربي المشترك، وتغليب منطق التعاون على الخلاف، وفقا لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.اضافة اعلان


وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن البيان الختامي لقمة بغداد، التي عقدت في العاصمة العراقية، السبت، طالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن العدوان على قطاع غزة، ووقف جميع الأعمال العدائية التي تزيد من معاناة المدنيين الأبرياء.

وأضاف أن البيان حث المجتمع الدولي، على تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، واتخاذ موقف حازم للضغط من أجل وقف إراقة الدماء، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة.

وأشار حسين إلى أن البيان أكد دعمه المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وشدد البيان الختامي على أهمية أمن واستقرار سوريا، واحترام خيارات الشعب السوري، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية.

ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط من أجل وقف هذه الاعتداءات، والمضي قدمًا في عملية سياسية انتقالية شاملة، تحفظ الأمن والسلم، وتراعي وحدة المجتمع السوري وتماسكه.

وتابع وزير الخارجية العراقي أن البيان الختامي لقمة بغداد أكد أيضا دعم لبنان، وضرورة الحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.
 
gnews

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