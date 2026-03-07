العراق يمدد إغلاق أجوائه 72 ساعة

وقالت سلطة الطيران المدني العراقي، في بيان، إنه "تقرر تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 72، لغاية الساعة 12:00 ظهراً من يوم الثلاثاء وذلك كإجراء احترازي مؤقت".
وأشار إلى، أن "هذا القرار يأتي استنادا إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية على أن يُعاد تقييمه وفقا للمستجدات.
