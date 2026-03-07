السبت 2026-03-07 04:49 م

العراق يمدد إغلاق أجوائه 72 ساعة

علم العراق
علم العراق
 
السبت، 07-03-2026 04:08 م

الوكيل الإخباري-    أعلن العراق اليوم السبت، تمديد إغلاق أجوائه أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لـ72 ساعة.

وقالت سلطة الطيران المدني العراقي، في بيان، إنه "تقرر تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 72، لغاية الساعة 12:00 ظهراً من يوم الثلاثاء وذلك كإجراء احترازي مؤقت".


‎وأشار إلى، أن "هذا القرار يأتي استنادا إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية على أن يُعاد تقييمه وفقا للمستجدات.

 
 


