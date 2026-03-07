العراق يمدد إغلاق أجوائه 72 ساعة

الوكيل الإخباري- أعلن العراق اليوم السبت، تمديد إغلاق أجوائه أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لـ72 ساعة.

وقالت سلطة الطيران المدني العراقي، في بيان، إنه "تقرر تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 72، لغاية الساعة 12:00 ظهراً من يوم الثلاثاء وذلك كإجراء احترازي مؤقت".