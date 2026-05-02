العراق: يمكننا استعادة مستويات إنتاج النفط خلال أيام بمجرد فتح "هرمز"

الوكيل الإخباري- قال باسم محمد وكيل وزارة النفط العراقية السبت إنّ العراق قادر على استعادة المستويات الطبيعية لإنتاج النفط والصادرات في غضون سبعة أيام من انتهاء أزمة مضيق هرمز.





وأوضح أن الإنتاج الحالي يبلغ 1.5 مليون برميل يوميا، مع تصدير نحو 200 ألف برميل يوميا عبر ميناء جيهان، في حين جرى تجهيز ناقلتين، ومن المتوقع وصول ناقلتين أخريين تبعا للظروف الأمنية في المضيق، الذي أبقته طهران في حكم المغلق خلال الحرب.







