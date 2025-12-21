الأحد 2025-12-21 07:40 ص

العراق ينفي تلقيه تحذيرات حول قرب تعرضه لضربات عسكرية
علم العراق
الأحد، 21-12-2025 06:37 ص

الوكيل الإخباري-   نفى جهاز المخابرات الوطني العراقي فجر اليوم الأحد، صحة تقرير إعلامي زعم أن الحكومة العراقية تلقت رسالتي تحذير من دولة عربية وجهاز استخبارات غربي، حول قرب تعرض العراق لضربات عسكرية.

وجاء في بيان لجهاز المخابرات العراقي: "نشرت صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 20 ديسمبر 2025 تقريرا إدعى أن الحكومة العراقية تلقت رسالتي تحذير من دولة عربية وجهاز استخباري غربي حول قرب تعرض العراق لضربات عسكرية".

 

وأضاف: "في الوقت الذي ننفي فيه صحة ما ورد في تقرير الصحيفة أعلاه جملة وتفصيلا نؤكد أن الحكومة العراقية لم تتلقَ أية رسالة من هذا النوع".

ودعت المخابرات العراقية، وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في التعاطي مع هكذا قضايا تمس الأمن القومي للدولة العراقية".

من جانب أخر، نفت وزارة الداخلية العراقية مقطع فيديو تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر فيه أن هناك أشخاصا من الجانب السوري حاولوا عبور الجدار الكونكريتي على الشريط الحدودي العراقي السوري.

 
 


