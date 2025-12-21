العراق ينفي تلقيه تحذيرات حول قرب تعرضه لضربات عسكرية

الوكيل الإخباري- نفى جهاز المخابرات الوطني العراقي فجر اليوم الأحد، صحة تقرير إعلامي زعم أن الحكومة العراقية تلقت رسالتي تحذير من دولة عربية وجهاز استخبارات غربي، حول قرب تعرض العراق لضربات عسكرية.

وجاء في بيان لجهاز المخابرات العراقي: "نشرت صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 20 ديسمبر 2025 تقريرا إدعى أن الحكومة العراقية تلقت رسالتي تحذير من دولة عربية وجهاز استخباري غربي حول قرب تعرض العراق لضربات عسكرية".