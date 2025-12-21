العراق ينفي تلقيه تحذيرات حول قرب تعرضه لضربات عسكرية

ودعت المخابرات العراقية، وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في التعاطي مع هكذا قضايا تمس الأمن القومي للدولة العراقية".
من جانب أخر، نفت وزارة الداخلية العراقية مقطع فيديو تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر فيه أن هناك أشخاصا من الجانب السوري حاولوا عبور الجدار الكونكريتي على الشريط الحدودي العراقي السوري.
-
