العراق ينفي سقوط طائرة مدنية داخل أجوائه

وأكدت سلطة الطيران المدني العراقية في بيان أن هذه المعلومات عارية عن الصحة، مشيرة إلى أن الحركة الجوية في المطارات والأجواء العراقية تُتابَع بشكل مستمر من قبل الجهات المختصة، وأنه لم يتم تسجيل أي حادث من هذا النوع.
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