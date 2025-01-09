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العراق يهنئ لبنان بإنتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية

العراق
العراق
الخميس، 09-01-2025 07:48 م

الوكيل الإخباري-   هنأ رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، لبنان شعباً وحكومةً باستكمال الاستحقاق الدستوري الوطني وانتخابِ البرلمان جوزيف عون رئيساً للجمهورية.

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وقال السوداني في بيان، اليوم الخميس، "نهنئ لبنان الشقيق، شعباً وحكومةً، باستكمال الاستحقاق الدستوري الوطني، وانتخاب البرلمان جوزيف عون رئيساً للجمهورية، متمنين له السداد والتوفيق في مهامّه الكبيرة".


وأضاف: "أن هذه خطوة أخرى على طريق ترسيخ الاستقرار، وترصين دولة المؤسسات، تمكَّن نواب الشعب اللبناني الشقيق من تأديتها وتحمل مسؤوليتها التاريخية".


وتابع: "نحن في العراق، طالما وقفنا مع لبنان في كل المصاعب والمحن، وما زلنا مصمّمين على دعم صمود اللبنانيين، إزاء أي عدوان أو تهديد يزعزع أمن هذا البلد الشقيق".

 
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