العراق يوقف حركة الطيران كلياً حتى إشعار آخر

وقال المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بسبب التوترات الإقليمية، تم إيقاف الملاحة الجوية العراقية إلى إشعار آخر، من أجل الحفاظ على سلامة الطيران المدني في الأجواء العراقية".
وأضاف البيان أن "الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية باشرت إخلاء الأجواء العراقية من الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة بشكل تدريجي، من أجل المحافظة على سلامة المسافرين الوافدين إلى مطارات العراق، وكذلك الطائرات التي تعبر الأجواء العراقية".
ونوه البيان بأن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية أوقفت جميع رحلاتها بشكلٍ مؤقت، لأسباب احترازية، إلى إشعار آخر، حفاظاً على سلامة المسافرين".
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