العراق يوقف حركة الطيران كلياً حتى إشعار آخر

الوكيل الإخباري- أعلن وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، إيقاف حركة الطيران بشكل تام في جميع المطارات العراقية بشكل مؤقت.

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وقال المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بسبب التوترات الإقليمية، تم إيقاف الملاحة الجوية العراقية إلى إشعار آخر، من أجل الحفاظ على سلامة الطيران المدني في الأجواء العراقية".



وأضاف البيان أن "الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية باشرت إخلاء الأجواء العراقية من الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة بشكل تدريجي، من أجل المحافظة على سلامة المسافرين الوافدين إلى مطارات العراق، وكذلك الطائرات التي تعبر الأجواء العراقية".