"العصائب الحمراء" تنشر رسالة تفوح منها رائحة الدماء لنتنياهو .. تفاصيل

وجاء في رسالة "العصائب الحمراء": "بسم الله الرحمن الرحيم، إلى نتنياهو ابن اليهودية، والله الذي لا إله غيره، إن آذيتم الرئيس السوري أحمد الشرع، ستتحول أرض الشام إلى أنهار من الدماء".
جاء ذلك بعد أن استهدفت غارة جوية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، محيط القصر الرئاسي "قصر الشعب" بجبل قاسيون على أطراف دمشق.
ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي أربع غارات جوية استهدفت مبنى هيئة الأركان السورية في ساحة الأمويين في العاصمة السورية دمشق.
وتأتي هذه الغارات الأربعة بعد أن نفذت طائرات مسيّرة في وقت سابق من اليوم غارتين استهدفتا المبنى.
وقالت تقارير صحفية إن الغارات الإسرائيلية دمرت مبنى هيئة الأركان السورية بالكامل.
وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش يستعد لعدة أيام من القتال في سوريا، مشيرة إلى أنه يقوم بنقل طائراته المسيّرة والحربية.
وكشفت القناة أنه تم تجهيز الفرقة 98 لاحتمال نقلها من غزة إلى سوريا، ومن المرجح أيضاً وصول لواء المظليين إلى سوريا، مبينة أنه حتى الآن، نُفذت 160 غارة بطائرات مسيّرة وطائرات مقاتلة، معظمها في منطقة السويداء، بالإضافة إلى هجمات في دمشق.
وقال مسؤول إسرائيلي: "نحشد قواتنا في مرتفعات الجولان ونستعد لعدة أيام من القتال"، كاشفاً أن "هناك تبادل رسائل مع الأمريكيين في هذا الشأن".
روسيا اليوم
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