الإثنين 2025-05-05 12:13 م
 

العفو الدولية: الأوضاع في غزة مرعبة ولم يعد هناك طعام

منظمة العدل الدولية
منظمة العدل الدولية
 
الإثنين، 05-05-2025 11:28 ص
الوكيل الإخباري-  دعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، جميع الجهات الدولية الفاعلة، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات جادة لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، سواء باستخدام الأسلحة العسكرية، أو سياسات التجويع التي جعلت القطاع "خاليًا تمامًا من الطعام".اضافة اعلان


وبحسب الموقع الرسمي لمحكمة العدل الدولية، دعت كالامار، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، هذه الجهات إلى الضغط على إسرائيل، من أجل إدخال المواد الغذائية والمياه والأدوية إلى قطاع غزة، والعمل على محاسبة المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.

وتحدثت عن الوضع الإنساني المتدهور في غزة، بناءً على ملاحظاتها ومتابعتها الميدانية لحرب الإبادة المستمرة منذ 19 شهرًا، وتفاقمت حدتها مع فرض إسرائيل حصارًا مطبقًا على القطاع الفلسطيني منذ الثاني من آذار الماضي.

وفي السياق، أشارت كالامار إلى "دق ناقوس الخطر" في قطاع غزة، بسبب نفاد الغذاء وجميع مقومات الحياة، لاسيما بعد استئناف إسرائيل حرب الإبادة في آذار الماضي.

وقالت: "نعلم أن الناس يعانون من نقص حاد في الغذاء والماء والدواء، منظمة الأغذية العالمية ومنظمة الصحة العالمية وجميع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى تدق ناقوس الخطر، فلم يعد هناك طعام في غزة".

وشدّدت على خطورة الوضع بتكرارها عبارة "لم يعد هناك طعام في غزة"، ووصفت الأوضاع في عموم القطاع الفلسطيني بأنها "مرعبة للغاية".

وأكدت أن ما يجري في غزة هو "إبادة جماعية على مسمع ومرأى الجميع".

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

100 دولار

أسواق ومال الدولار يتراجع والعملات الآسيوية تقفز

ت

تكنولوجيا عالم زلازل: يستحيل التنبؤ بحدوث الزلازل بدقة

تعبيرية

أسواق ومال هبوط في أسعار النفط عالمياً

غاتع

طب وصحة في الصيف.. الجفاف قد يتحول إلى قاتل صامت

الدفاع المدني

خاص بالوكيل تدهور حافلة ركاب في عمان واصابة السائق

غاعتى

فن ومشاهير كوليت الحلاني تُعلق على طلاق ابنتها وتوجه لها رسالة مؤثرة - صورة

منظمة العدل الدولية

عربي ودولي العفو الدولية: الأوضاع في غزة مرعبة ولم يعد هناك طعام

وزير التربية والتعليم عزمي محافظة

أخبار محلية محافظة يلغي قرار وقف التأمين الخاص والتعيينات الإدارية في الجامعات



 
 





الأكثر مشاهدة