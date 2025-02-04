"العفو الدولية" تطالب واشنطن باعتقال نتنياهو

10:57 م

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الوكيل الإخباري- طالبت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يلتقي الليلة في البيت الأبيض الرئيس الأميركي دونالد ترامب. اضافة اعلان





وقالت المنظمة، في بيان، إن الولايات المتحدة باستقبالها نتنياهو، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تظهر "ازدراء للعدالة الدولية".