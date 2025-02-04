"العفو الدولية" تطالب واشنطن باعتقال نتنياهو

وقالت المنظمة، في بيان، إن الولايات المتحدة باستقبالها نتنياهو، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تظهر "ازدراء للعدالة الدولية".
-
أخبار متعلقة
-
قطر: سندعم مؤسسات لبنان بعد تشكيل الحكومة
-
السويد: مقتل 10 أشخاص في اعتداء على مدرسة
-
حصيلة خسائر قوات كييف في كورسك تجاوزت 57 ألف فرد
-
وزير الداخلية في عهد بشار الأسد يسلم نفسه للأمن السوري
-
وفاة رئيس الوزراء الجزائري الأسبق سيد أحمد غزالي
-
الولايات المتحدة تطور منظومات حرب إلكترونية جديدة لغواصاتها
-
شكوى لبنانية جديدة إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل
-
نتنياهو سيعقد اجتماعا وزاريا لمناقشة المرحلة الثانية من الاتفاق