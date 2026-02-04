العفو الدولية تعلق على اغتيال سيف الإسلام القذافي

وأضافت المنظمة أن الواقعة تعكس استمرار مناخ الإفلات من العقاب المتفشي في ليبيا، مشيرة إلى أن سيف الإسلام صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، وحان الوقت للسلطات الليبية للتعاون مع المحكمة في اعتقال وتسليم المشتبه بهم.
وشددت على ضرورة أن تكون تحقيقات النائب العام بشأن اغتيال سيف الإسلام سريعة ومستقلة وشفافة، مع تقديم المشتبه بهم إلى العدالة وفق الإجراءات القانونية.
