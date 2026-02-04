الأربعاء 2026-02-04 07:38 م

العفو الدولية تعلق على اغتيال سيف الإسلام القذافي

الأربعاء، 04-02-2026 05:52 م

الوكيل الإخباري- أكدت منظمة العفو الدولية أن اغتيال سيف الإسلام القذافي يحرم الناجين وذوي الضحايا من حقهم في معرفة الحقيقة والعدالة والحصول على التعويض.

وأضافت المنظمة أن الواقعة تعكس استمرار مناخ الإفلات من العقاب المتفشي في ليبيا، مشيرة إلى أن سيف الإسلام صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، وحان الوقت للسلطات الليبية للتعاون مع المحكمة في اعتقال وتسليم المشتبه بهم.

وشددت على ضرورة أن تكون تحقيقات النائب العام بشأن اغتيال سيف الإسلام سريعة ومستقلة وشفافة، مع تقديم المشتبه بهم إلى العدالة وفق الإجراءات القانونية.


