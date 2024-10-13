"العفو الدولية" تنتقد توسك على نيته تعليق اللجوء إلى بلاده

الوكيل الإخباري- انتقدت منظمة العفو الدولية رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على نيته تعليق اللجوء إلى بلاده ومنع استقبال المهاجرين.



وجاء في بيان صدر عن فرع المنظمة في بولندا: "نريد أن نذكر رئيس الوزراء دونالد توسك بأن حق اللجوء هو حق من حقوق الإنسان. ويعد التعليق غير المعقول لهذا الحق - ولو بشكل مؤقت - أمرا غير مقبول يخالف اتفاقية جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

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كما ذكر البيان أنه "يحق بأي شخص يهرب من الملاحقة ومعرض لخطر التعرض لضرر جدي في بلاده، طلب الحماية الدولية المسمى بحق اللجوء".



وفي منتصف عام 2021 تراكمت على الحدود بين بولندا وبيلاروس عدة آلاف مهاجر حاولوا دخول أراضي الاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الوقت يحاول عدة مئات من المهاجرين غير الشرعيين شهريا التسلل إلى الأراضي البولندية.



وعززت السلطات البولندية الإجراءات الأمنية على حدودها وأنشأت منطقة عازلة وبنت سياجا يبلغ طوله 186 كيلومترا وارتفاعه 5 أمتار، متهمة مينسك بإثارة أزمة الهجرة. من جهتها ترفض بيلاروس كل هذه الاتهامات قائلة إن بولندا تطرد المهاجرين باستخدام القوة.