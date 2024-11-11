العفو الرئاسي.. هل يستطيع ترامب أن ينقذ نفسه من المحاكمات؟

في أيار الماضي أدين ترامب بـ34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات الأعمال في نيويورك، كما اتهم بمحاولة سرقة انتخابات 2020 في لائحتي اتهام، واحدة في جورجيا والأخرى في محكمة فيدرالية. تم رفض لائحة الاتهام الفيدرالية الأخرى المتعلقة بتعامله مع وثائق سرية من قبل قاض عينه ترامب، واستأنفها المدعون.
ويحاول ترامب مكافحة هذه القضايا، ولكن الآن بعد أن عاد إلى البيت الأبيض، قد لا يواجه أي عواقب إلا بعد انتهاء فترة ولايته في البيت الأبيض.
وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية باستخدام صلاحية العفو الرئاسي للعفو عن مئات الأشخاص الذين وجهت إليهم اتهامات بالمشاركة في اقتحام مبنى الكابيتول. لكن هل يستطيع أن يعفو عن نفسه؟
وحسب موقع usa today فإن إصدار الرئيس عفوا ذاتيا عن نفسه سيكون أمرا غير مسبوق، لذا فإن شرعيته غير واضحة، مشيرا إلى أنه إذا حاول الرئيس المنتخب ذلك، فإنه لن يمحو جميع مشاكله القانونية، حيث أن العفو الرئاسي لا يشمل الجرائم المرتكبة على مستوى الولاية. وبالتالي، لن يتمكن ترامب من العفو عن نفسه في حالة إدانته في نيويورك، حيث تتعلق التهم هناك بمخالفات على مستوى الولاية.
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