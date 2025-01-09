العماد عون يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبنان

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الوكيل الإخباري- أدى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، اليمين الدستورية بعد انتخابه رئيسا، امام البرلمان اللبناني، اليوم الخميس. اضافة اعلان





والقى رئيس الجمهورية الأول بعد شغور الموقع لأكثر من سنتين، قائد الجيش عون كلمة أمام البرلمان.