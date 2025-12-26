الجمعة 2025-12-26 01:28 ص

العواصف الثلجية تتسبب في تأخير أكثر من 50 رحلة جوية في مطارات موسكو

الوكيل الإخباري- تسبب استمرار العواصف الثلجية وتساقط الثلوج حتى الساعة 00:00 بتوقيت موسكو، بتأخير أكثر من 50 رحلة جوية في مطارات موسكو، منها 15 رحلة تأخرت لأكثر من ساعتين.

وكان يفغيني تيشكوفيتس كبير الخبراء في مركز فوبوس للأرصاد الجوية، قد قال في وقت سابق لوكالة نوفوستي، إنه من المتوقع تساقط الثلوج وهبوب عواصف ثلجية في العاصمة ومحيطها مساء أمس الخميس.

وتم تسجيل حدوث تأخيرات في جميع مطارات عقدة النقل الجوي في موسكو. وصرح ممثل عن مطار جوكوفسكي، حيث تأخرت أربع رحلات، لوكالة نوفوستي بأن التأخيرات لا علاقة لها بالأحوال الجوية.

وأشار إلى أن "التأخيرات في المطار المذكور تعود إلى تأخر وصول الطائرات من مطارات المغادرة... ولا توجد أي اضطرابات في الجدول الزمني بسبب الأحوال الجوية".

 

