الغاء رحلات جوية من إيران الى تركيا

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الوكيل الإخباري- أفادت بيانات ملاحية ، ليل الاحد / الاثنين ، بإلغاء وتأجيل رحلات جوية مجدولة صباح الاثنين من مدن إيرانية إلى تركيا.





وأشارت المصادر الى تأجيل نحو 15 رحلة جوية من طهران ومدن أخرى غرب إيران إلى تركيا.