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الغاء 10 رحلات جوية في نيوزيلندا نتيجة ثوران بركان وايت أيلاند

بركان في نيوزلندا
بركان في نيوزيلندا
الخميس، 22-08-2024 11:36 ص

الوكيل الإخباري-   -أعلنت شركة الطيران "إير نيوزيلندا"، إلغاء العديد من الرحلات الجوية بالبلاد، في أعقاب صعود أعمدة الرماد نتيجة ثوران بركان "وايت أيلاند".

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وبحسب يورنيوز الإخبارية،قالت شركة طيران نيوزيلندا، في بيان اليوم الخميس، إن وجود الرماد البركاني على مسارات الرحلات أجبرها على إلغاء 10 رحلات.


ووفقا لصور الأقمار الصناعية، بدأ نشاط بركاني في وقت سابق من شهر آب حسبما أفاد به معهد أبحاث "جي ان اس ساينس".


يذكر ان بركان وايت ايلاند، يقع على بعد حوالي 50 كلم قبالة ساحل الجزيرة الشمالية، و200 كلم من أوكلاند، المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد.

gnews

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